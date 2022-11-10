Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobil park halindeki araçlara çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Kaza Orhangazi-Bursa karayolu Marzim tesisleri üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Bursa'dan Orhangazi istikametine doğru giden Muhammet Ç.(20) idaresindeki 77 DY 952 plakalı otomobil Marzim tesisleri önünde kontrolden çıktı. Kaldırıma çarparak takla atan otomobil Marzim tesisleri içindeki park halinde bulunan 16 VG 982 plakalı araç ile 16 RBA 71 plakalı araca çarparak yan durdu.

Sürücü araç içinde sıkıştı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobilin genç sürücüsü Muhammet Ç. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içinden hafif yaralı olarak çıktı. Ambulansa kadar yürüyerek giden genç sürücü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.