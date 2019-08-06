İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolü kaybeden otomobil işyerine girdi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil bir işyerinin camından içeri girerek durabildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil bir işyerinin camından içeri girerek durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, kaza Gemlik Terminali karşısında meydana geldi. Direksiyon hakimiyeti kaybeden şoför bir işyerinin camından içeri girerek durabildi. Fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü ve yanındaki 112 ekiplerinin gelmesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Terminal karşısında meydana gelen kazada yaralıların araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.