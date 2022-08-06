Kontrolünü çıkan otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı: 3 yaralı

Bursa'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, çorba salonunun önündeki direk bir faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkez Yıldırım İlçesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Miray Güneş idaresindeki 16 BJT 56 plakalı otomobil, Osmangazi'den Yıldırıma seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çorba salonunun önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu aydınlatma direği devrilirken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Şevket Cirte ve Seda Çalışkan yaralandı. Çorba salonun önünde bulunan aydınlatma direği ise muhtemel bir faciaya barikat oldu.

İş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.