Konut projelerinde patili dostlar için yaşam alanları olmalı

Pati dostlarının sevilen ismi Çağrı Dalgalı hayvanseverlerin yoğun desteği ile patili dostlar için düzenlendiği birçok etkinliğin mimarı olmaya devam ediyor.

Türkiye çapında patili dostlar için festivaller, tarz yarışmaları ve seminerler düzenleyip adından sıkça söz ettiren Çağrı Dalgalı sosyal medya sayesinde çektiği videolar ile farklı ülkelerden hayvanseverlerin de dikkatini çekerek seminer ve yarışma davetleri almaya başladı. Sadece evdeki patili dostlar için değil, aynı zamanda sahipsiz ve terk edilmiş havyanlar için de sosyal sorumluluk projeleri yapıp, onlar için de farkındalık oluşturarak ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışıyor.

Bugün kedi köpek sahiplenmek isteyenlere önemli bir dip not düşen Çağrı Dalgalı; “Eğer bir kedi, bir köpek sahiplenecekseniz, bir çocuk sahibi olacakmış gibi karar vermeniz gerekiyor. Çünkü ailenize canlı yeni bir birey katılıyor. Ve bu birey, beslenme ve tuvalet ihtiyacını, temizliği ve hastalığını size tamamen vücut dili ile anlatabiliyor. Bu nedenle çok daha hassas olunması gerekiyor. Hayvansever dostlarımızın sayısının gittikçe arttığını görmek beni çok mutlu etse de anlık hevesler ya da sosyal medyada daha fazla beğeni almak uğruna patili dostlarımızı evine alıp, kısa süre sonra terk edenler de mevcut. İşte benim çok üzüldüğüm ve değişmesi için farkındalık oluşturmak istediğim konulardan biri de bu.” dedi.

"Hayvanları Duyan Adam' olarak bilinen Çağrı Dalgalı çok yakın bir tarihte Türkiye'nin 4 bir yanında kedi köpek seminerleri vermeye başlayacağının müjdesini verdi. Verdiği seminerlerde kedi ve köpeklerin sahipleriyle olan ilişkilerinde aralarındaki güven ve sevgi bağılarını güçlendirmeye yönelik taktiklerden bahseden Dalgalı ‘Seminerlerimde bahsettiğim taktiklerle patili dostlarıyla daha keyifli ve doğru iletişim kurabilen kedi köpek sahiplerinden aldığım pozitif geri dönüşlerle çok mutlu oluyorum.'' dedi. Kedi köpek seminerleri için gittiği çoğu konutta yaşam alanlarının sadece insana özgü yapıldığına dikkat çeken Dalgalı ‘Tüm dünyada kedi köpek sahiplenme sayısının hızla artmasıyla birlikte yaşam alanlarımızın patili dostlarımızla ortak kullanılabilir bir halde olması ihtiyaç halini aldı. Bu zamana kadar yapılan konut, park, bahçe gibi yaşam alanları sadece insanların kullanımına uygun olarak tasarlanmış olsa da bundan sonra yeni yapılacak konut projeleri ve çevre düzenlemelerinde sadık dostlarımıza da uygun biçimde alanlar oluşturulması gerektiğini düşüyorum'' dedi.

Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük pet marketi Zoogross'un danışmanlığını yapan Çağrı Dalgalı 25 Haziran Cumartesi günü Bursa Zoogross'ta kedi köpek semineri vereceğini de sözlerine ekledi.