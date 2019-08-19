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Kopardığı incir için ağaca para astı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir kişi, ağaçtan kopardığı incir için dala pasar astı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi, ağaçtan kopardığı incir için dala pasar astı.


Göllüce Mahallesi'nde Hüsamettin Sakız'a ait tarladaki ağaçtan incir kopartan kimliği belirsiz bir kişi, dala iple 5 lira astı. Sabah tarlasında gittiğinde ağaçta asılı parayı görünce şaşıran Sakız, kimliğini bilmediği teşekkür etti. Hüsamettin Sakız, canı çektiği için inciri kopartıp yerine para bırakan vatandaşa sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile teşekkür etti. Sakız, paylaşımında, “İncir ağacında iple beş lira sallandıran güzel insana selam olsun” dedi.

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