Köpeği havlıyor diye komşusunu sırtından bıçakladı

Bursa'nın İznik ilçesinde köpek yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Serkan Ç. (43), evinin bahçesinde baktığı köpeklerin havlamasından rahatsız olan komşusu Murat Ç. tarafından sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç adam tedavi altına alındı.

Olay, Yeşilcami Mahallesi Eroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ç., yan komşusu olan belediyede işçi Serkan Ç.'nin bahçesinde baktığı köpeklerin havlama sesinden rahatsız olunca ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Murat Ç. komşusu Serkan Ç.'yi ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı.

İlk müdahale polisten

Bıçak darbesiyle dizlerinin üstüne çöken yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı. Ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Ç., tedavi altına alındı.

Kaçan Murat Ç.'yi ise polis kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.