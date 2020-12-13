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Köpeğini karavanına bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı

Bursa’da karavana zincirle bağlanan köpek, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bursa'da karavana zincirle bağlanan köpek, polis ekiplerini harekete geçirdi. Arabanın yanına gelen sahibi, gazetecilere 'niye çekiyorsnuz' diye saldırmaya çalıştı. Eşinin korona virüs hastası olduğu iddia edilen şahsın, ziyaret için geldiğini ve köpeği hastaneye alamadığını için bıraktığı öğrenildi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi korona virüs tedavisi gördüğü için onu ziyarete gelen kişi, köpeğini hastaneye sokamadığı için karavana bağlayarak gitti. Köpeğin havlamasını duyan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede şahsa ulaştı. Zincirle karavanın ön tarafındaki tutacağa bağlanan köpek ise, mahzun gözleriyle etrafındaki olan biteni izledi. Araç sahibi karavanın yanına gelince, 'niye ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz' diye gazetecilerin üzerine yürüdü. Köpeğin havasız kalma ihtimalinin olmadığını iddia eden şahısın, maskesini de düzgün takmaması dikkatlerden kaçmadı.


Polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleşen şahıs, köpeğini bağladığı yerden çözerek araçtan indirdi.

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