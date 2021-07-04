Köpekleri korkutan şahsı uyardı, silahla vurularak yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, sokak köpeklerini korkuttuğu iddiasıyla tartıştığı şahıs silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mahallesi'nde Anıt Sokak üzerinde meydana gelen olayda Ö.K. isimli şahıs iddiaya göre sokakta bulunan köpekleri korkuttuğunu öne sürdüğü bir kişiyi uyardı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı yanında bulunan tabanca ile Ö.K' nın bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Her iki bacağından yaralanan Ö.K. olay yerine sevk edilen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.