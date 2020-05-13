İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeklerin saldırısından kaçtı, kaza yaptı: 2 yaralı

Köpeklerin saldırdığı motosiklet sürücüsü park halinde aracının başındaki vatandaşa çarptı iki kişi yaralandı.



Olay Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile Mehmetçik Caddesinde seyir halindeyken başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan Ediz Yasin Bayhan, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki aracının başında duran Ali Bal'a çarptı. Kazada motosiklet sürücü Bayhan ve otomobil sahibi Bal yaralandı.


Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin  müdahale ettiği yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.