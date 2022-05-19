Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana kedi annelik yapıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru yabani tavşana, 3 yavrusu bulunan boncuk isimli kedi süt annelik yapıyor.

Bursa'da mobilya ustası ve çiftçilik yapan Şeref Aydın (32), kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki tarlasına gittiğinde köpeklerin kovalaması sonucu aracının önüne bir tavşanın çıktığını gördü. Aydın, yavru tavşanın yuvasını aradı fakat bulamayınca sahip çıktı. Aracına alıp evine götürdüğü yavru tavşanı, 3 yavrusu olan kedisinin yanına bıraktı. Anne kedi, yavru tavşanı sahiplenip emzirmeye başladı. Yavru tavşan büyüdüğünde doğaya salınacak.

Olayı anlatan Şeref Aydın, "Bugün Kurşunlu'daki bahçemden dönerken köpekler tarafından kovalanan yabani tavşan arabamın önüne atladı. Ben de köpekler zarar vermesin diye aldım, arabama koydum. Evimize getirdiğimiz de ‘Boncuk' ismini verdiğimiz kedimize koklattım, ne tepki vereceğini düşündüm. Alıp kendi yavruları gibi emzirmeye başladı, sahiplendi. Şu an mutluyuz. İnşallah büyüdükten sonra yeniden doğal ortamına bırakmayı düşünüyoruz. Şu an tek başına yaşayabilecek durumda değil. Tavşanımızın ismini de Kurşunlu'dan esinlenerek, Çilek koyduk. İnşallah sapasağlam büyür ve doğal ortamına tekrar yeniden bırakırız" dedi.