Köpük avcıları iş başında

El hijyeninin insan sağlığı için önemine dikkat çekmek hedefiyle düzenlenen 'köpük avcıları' isimli el yıkama atölyesi, çocukların büyük beğenisini kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri hedefiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Çocuk Şenliği'nde, Medicana Bursa Hastanesinden Psikolog Başak Mutlu tarafından 'Okul Endişesi Atölyesi', Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli tarafından 'Çocuklarda Obezite' ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık ve Sorumlu Hemşire Dilek Bayraklı tarafından 'El Hijyeni Atölyesi' yapıldı. El hijyeninin insan sağlığı için önemine dikkat çekmek hedefiyle düzenlenen 'köpük avcıları' isimli el yıkama atölyesi çocuklar tarafından büyük beğeni kazandı. Sorumlu Hemşire Dilek Bayraklı ve Hemşire Emre Akyıl yardımıyla doğru el yıkama kurallarını uygulamalı olarak öğrenen çocuklara köpük avcıları sertifikasının yanı sıra sabun ve hijyen kitleri verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Kral Şakir karakteriyle çocukların gönlünde taht kuran karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Kral Şakir ve Fil Necati karakterleri de el hijyeninin önemine dikkat çekti.

Ellerin, günlük hayat içinde çevreyle her türlü ilişkiyi sağlayan, bu sebeple de en çok bakteri barındıran organ olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "El yoluyla her yere taşınan bu bakteriler basit soğuk algınlığından, öldürücü hastalıklara kadar birçok istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bunun için de ellerimizi sık sık yıkamayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Ancak unutulmamalı ki, elleri sadece suyla yıkamak, enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaları uzaklaştırmak için yeterli değil. Önemli olan ellerin su ve sabunla, doğru teknikle yıkanmasıdır" dedi.

El yıkama alışkanlığının ancak küçük yaşlarda kazandırılabileceğine dikkat çeken Hemşire Dilek Bayraklı ise evde ailelerin çocuklarına sık sık ellerini yıkama telkininde bulunmasını önererek, "Çocuklar ilk olarak en yakın çevresini örnek alır. Aileler çocuklarına el yıkamada iyi bir model olmalıdırlar” diye konuştu.