Köpük avcıları iş başında

El hijyeninin insan sağlığı için önemine dikkat çekmek hedefiyle düzenlenen 'köpük avcıları' isimli el yıkama atölyesi, ve ''Sağlıklı Beslenme Tabağım'' isimli atölye çocukların büyük beğenisini kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri hedefiyle bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Çocuk Şenliği'nde, Medicana Bursa Hastanesinden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Hande Güngör tarafından sağlıklı beslenme atölyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gülcan Bölük tarafından 'El Hijyeni Atölyesi' yapıldı. El hijyeninin insan sağlığı için önemine dikkat çekmek hedefiyle düzenlenen 'köpük avcıları' isimli el yıkama atölyesi çocuklar tarafından büyük beğeni kazandı. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gülcan Bölük yardımıyla doğru el yıkama kurallarını uygulamalı olarak öğrenen çocuklara köpük avcıları sertifikasının yanı sıra sabun ve hijyen kitleri verildi. Kral Şakir karakteriyle çocukların gönlünde taht kuran karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Kral Şakir ve Fil Necati karakterleri de el hijyeninin önemine dikkat çekti.

Ellerin, günlük hayat içinde çevreyle her türlü ilişkiyi sağlayan, bu sebeple de en çok bakteri barındıran organ olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "El yoluyla her yere taşınan bu bakteriler basit soğuk algınlığından, öldürücü hastalıklara kadar birçok istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bunun için de ellerimizi sık sık yıkamayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Ancak unutulmamalı ki, elleri sadece suyla yıkamak, enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaları uzaklaştırmak için yeterli değil. Önemli olan ellerin su ve sabunla, doğru teknikle yıkanmasıdır" dedi.

El yıkama alışkanlığının ancak küçük yaşlarda kazandırılabileceğine dikkat çeken Gülcan Bölük ise, evde ailelerin çocuklarına sık sık ellerini yıkama telkininde bulunmasını önererek, "Çocuklar ilk olarak en yakın çevresini örnek alır. Aileler çocuklarına el yıkamada iyi bir model olmalıdırlar" diye konuştu.

Sağlığın şefleri iş başında

Sağlıklı beslenme Tabağım atölyesinde ise çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırma, kendi tabak ve öğünlerini planlayarak doğru tabak modeli oluşturma gibi konular, grup çalışmaları ve hareketli oyunlar eşliğinde işlendi. Çocukların hem eğlendiği hem de beslenmeye dair püf noktaları öğrendiği etkinlik çocukların beğenisini kazandı. Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve diyet uzmanı Dyt. Hande Güngör, 'Atölye çalışmasında çocuklarla besin stickerları ile sağlıklı tabak oluşturma oyunu oynadık. Ayrıca renkli renkli stickerlar ile yiyecek ve tabak modellemeleri yaparak öğrendiklerini pekiştirdik. Çocuklar bir yandan keyifli vakit geçirirken bir yandan da dengeli beslenmeyi öğrendiler'' dedi.