Koray Avcı Bursa'da unutulmaz konser verdi

‘Adaletin bu mu dünya' şarkısıyla sevenlerini selamlayan Avcı, özellikle Aşık Mahzuni ve Aşık Veysel'in eserlerinin de yer aldığı pek çok şarkı ve türküyü hayranları için söyledi. Hareketli şarkılarıyla mekanı dolduran dinleyicilerini coşturan ve ekip arkadaşlarıyla birlikte sahnede oynayan Koray Avcı, şarkı aralarında seyircilerle kurduğu diyaloglarla da Bursalıların gönüllerine dokundu.

Sahnemde ağır misafirlerim var

Konserlerine klasik haline getirdiği Türk müziğinin ustalarına saygı bölümünde Pîr Sultan Abdal, Neşet Ertaş, Barış Manço, Cem Karaca gibi üstatlardan örnekler sunan Avcı, 'Senin için Değer' adlı üçüncü solo albümünden şarkıların yanı sıra 'Leylim Ley' ve 'Kum Gibi' sevilen şarkıları da seslendirerek büyük beğeni topladı.

Mekanı dolduran Bursalılar da, genç şarkıcının performansı eşliğinde doyasıya eğlendi. Duygu yüklü düşük tempolu şarkılarda hüzünlü anlar yaşayan Bursalılar, hareketli ve tempolu şarkılarda ise doyasıya dans ederek gönüllerince bir gece geçirdi. Hayranları, Koray Avcı'ya şarkılarında eşlik ederek renkli anlara imza atarken, 2 saat sahnede kalan genç şarkıcıyı alkışlarla ödüllendirdi.

Şarkı aralarında hayat hikayesini ve düşüncelerini dinleyicileriyle paylaşan Avcı, ailesine bugünlere gelmesinde büyük rol oynadığı için teşekkür etti. “Bir kadın saçlarını uzun uzun tarıyorsa dünya dönüyordur, kadının olmadığı yerde hayat olmaz, şiir olmaz, sanat olmaz.” diyen genç şarkıcı, kadının öneminden bahsederek, kadına yönelik şiddete de tepki gösterdi. Avcı'nın bu sözleri, mekandakiler tarafından da coşkuyla alkışlandı.

Sahnede yaklaşık 2 saat kalan Koray Avcı, izleyicilerin coşkusunu görünce, “Her gün Bursa'da konser verebilirim” dedi.