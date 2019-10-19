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Kore gazisi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da vefat eden Kore gazisi Hüseyin Altın, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da vefat eden Kore gazisi Hüseyin Altın, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Uzun süredir tedavi gören 1930 doğumlu Kore gazisi Hüseyin Altın, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Kore gazisi için askeri tören düzenlendi. Gazinin cenazesi doğup yaşadığı Keles ilçesi Menteşe köyüne getirildi. Köy caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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