Korkutan yangın, bir kişi dumandan zehirlendi

İnegöl'de meydana gelen yangında bir kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ise büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın 2. katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler 2. katta çıkan yangına hemen müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın sonucu Senem Ç isimli kadın dumandan zehirlendi. Talihsiz kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.