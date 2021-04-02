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Korona hastasını almaya giden ambulans kaza yaptı

Bursa’nın Keles ilçesinde korona virüsü sebebiyle fenalaşan hastayı almaya giden 112 Acil Sağlık ekibi kaza yaptı.

Bursa'nın Keles ilçesinde korona virüsü sebebiyle fenalaşan hastayı almaya giden 112 Acil Sağlık ekibi kaza yaptı.


Keles ilçesine bağlı Dedeler köyünde kovid-19 sebebiyle fenalaşan bir hasta için ihbarda bulunuldu. Köye giden ambulans, yolların engebeli olması yüzünden dönmeyerek bir evin duvarına çarptı. Ambulans köylüler tarafından bir traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Kazada maddî hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

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