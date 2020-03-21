Korona için şahsi önleminizi alın

Küresel bir salgınla karşı karşıya olduğumuz günlerde alınabilecek şahsi ve toplumsal korunma önlemlerine değinen VM Medical Park Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, virüsün temas ve damlacıklarla bulaştığını ifade ederek her halükarda teması önlemenin en önemli nokta olduğunu söyledi.

En önemli konu el hijyeni

Nesnelerle temas ettikten sonra belirli periyotlarda mutlaka ellerimizi yıkamamız, ellerimizi yüzümüze götürmememiz ve başkalarıyla mesafeyi iyi ayarlamamız gerektiğini hatırlatan Uzm. Dr. Mustafa Ekici, şu önerilerde bulundu:

“Hastalığı önlemek çok ama çok önemli. Bunun için de birinci önceliğimiz, el hijyenidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Bununla birlikte kişilerle temas kurmamak, toplu yerlerde bulunmamak, öksürük ve hapşırıkla ortaya çıkan damlacıkların önlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Toplu yerlerde bulunmayın, zorunlu değilse işe gitmiyorsak evden ayrılmayalım. Öksürüğü, hapşırığı olanların maske takmasını da öneriyoruz. Öksürük ve hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendille kapatılması ve mendilin olmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması gerekir. Sağlıklı beslenme de bu süreçte olmazsa olmaz bir husustur. Keza yabani ve evcil hayvanlarla da temastan kaçınmayı öneriyoruz.”

Gerekli tedbirleri aldık

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamasında VM Medical Park Bursa Hastanesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Uzm. Dr. Ekici, öncelikle virüsün bulaşmasının engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Korona virüs salgınıyla birlikte VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Tüm tedbirlerimizi aldık. Giriş kapılarımızda oluşturduğumuz özel noktalarda misafirlerimizin ateşini ölçüp dezenfektanla el hiyenini sağlıyoruz. Misafirlerimize yönelttiğimiz sorularla hastalık öyküsü olup olmadığını araştırıyoruz. Broşür, afiş ve dijital ekranlarla birlikte sosyal medya hesaplarıyla da sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca hastanenimizin tamamında dezenfektanlarla sürekli hijyenik ortam sağlanmaktadır” dedi.