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Korona için şarkı besteledi

Bursa’da 20 yaş altı olduğu için evinden dışarıya çıkamayan liseli genç, korona için şarkı besteleyip komşularına konser verdi.

Bursa'da 20 yaş altı olduğu için evinden dışarıya çıkamayan liseli genç, korona için şarkı besteleyip komşularına konser verdi. Kapısının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gence komşuları balkonlardan ve pencerelerden eşlik etti.


Hamitler mahallesinde ikamet eden lise 3. sınıf öğrencisi Murat Gülşen tüm dünyaya yayılan Korona virüsüne yakalanan hastalara bestelediği şarkı ile destek oldu. 20 yaşından küçük olduğu için dışarıya çıkamayan Gülşen evinin kapısında mahalledeki komşularına mini konser verdi. Genç müzisyen "korana virüs dünyayı etkiliyor. Bende destek olmak için 2 günde bu şarkıyı besteleyip komşularımızın morali yükselsin diye seslendirdim" dedi.

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