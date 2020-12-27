Korona olmadan önleminizi alın

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olmasının büyük önem arz ettiğini belirten North West Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çağlar Seziş, ses, renk ve ışıkla önlem alınabileceğini söyledi.

Dünyada toplam korona virüs vaka sayısı 80 milyonu bulurken, 2 milyona yakın insan ise hayatını kaybetti. Türkiye, aldığı tedbir ve kısıtlamalarla Avrupa ülkeleri arasında en iyi konumda yer alırken, vatandaşlar ise her gün farklı yöntemlerle kendini korumaya çalışıyor. North West Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çağlar Seziş ise, ses, ışık ve renk ışınlarıyla bağışıklık sisteminin güçlendirilerek korona virüse karşı önle alınabileceğini söyledi. Tabi ki bu sistemin korona tedavisi için kullanılamayacağını belirten Doç. Dr. Çağlar Seziş, “Ancak ışık, renk ve sesle bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için birçok sıkıntı ve hastalığın önlemi olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir tedavi olmasa bile, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda psikolojik olarak da stresi vücuttan atmaktadır. Günümüzde en büyük sıkıntılardan biri de korona virüstür. Korona virüsten zayıf olan bünyeler daha çok etkilenmektedir. İnsanlar da bu dönemde vücutlarını güçlendirmek için daha fazla pozitif enerji almak için geliyor. Hem mutlu, hem de bağışıklık sistemini güçlendirmiş bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Bunun da faydasını gelen herkes söylüyor. Verdiğimiz ışık, renk ve ses frekansı bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek sadece korona değil, birçok hastalığın önüne geçmek için kullanılabiliyor. Tabi ki, tedavi için kullanılan bir işlem değildir” dedi.

Cihazın ışık, renk ve ses üzerine çalıştığını belirten Seziş, “Bursa'da ve İzmir'de ayrı şubelerde kullanmaktayız. Hücrenin içerisinde biyofoton denilen ışımalar mevcuttur. Bu cihazla bu ışımaları güçlendirerek, daha etkin ve sağlıklı hale getiriyoruz. Yani insan bedenindeki enerjiyi dengeliyor. Ses frekansıyla da kişiyi rahatlatıyor. Bizim gönderdiğimiz renkler ise, aura dediğimiz renkleri güçlendirerek çakra renklerine göre kristallerden ışıklar gönderiyor. Böylece vücudu daha sağlıklı hale getiriyoruz. 2 çeşit cihaz mevcut, Bursa'da kişi karşısındaki monitörden kendisini izleyebiliyor. İzmir'de ise, kristal ışıklar eklenmiş olan renkler yine vücuda çakraları açarak çalışmaktadır. Bu cihazların herhangi bir yan etkisi yoktur. 7'den 70'e herkes kullanabilir. Tamamen doğal ışık ve ses frekanslarını vücuda vermektedir. Genelde vücuttan stresi atmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılmaktadır. Ekstra bir hastalık tedavisi veya teşhisi için kullanılan bir cihaz değildir. Vücudun kan akışındaki hücre kümelenmesindeki sıkıntıları ışık, ses ve renk olarak gidermektedir” şeklinde konuştu.