Korona stresi uykusuz bırakıyor

Özel Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı, korona virüsten kaynaklı endişe ve stresin uykusuzluğa yol açtığını söyledi. Bu sıkıntıya karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı, ‘'Bireylerde belirsizliğe, endişeye ya da çaresizliğe bağlı olarak da uyku bozuklukları karşılaştığımız önemli durumlardan biridir. Bağışıklık sisteminin hücreleri uyku sırasında çoğalma, yenilenme ve iyileşme özelliğine sahiptir. Bu hücrelerin yenilendiği en iyi zaman ise gece uykusudur. Yeterli uyku alan bedeniniz korona virüs dâhil birçok mikroorganizmaya karşı korunmada yeterli dirence sahip olur'' dedi.

Özellikle bu dönemde evden çıkamayan 65 yaş üstü bireylerin uyku sorunları yaşabileyeceğini belirten Yavaşçı, ‘'Uyku esnasında salgılanan melatonin, serbest radikaller ve toksinlerle savaşmaya yardımcı olur. Yeteri kadar uyumadığınız takdirde hücreler yenilenemediği için bağışıklık sisteminiz zayıflayabilir ve bu da hastalıklara davet çıkarabilir. Bu seseple korona virüsün salgınının gündemde olduğu bu günlerde kaliteli bir gece uykusu uyumaya özen göstermek önemlidir.' diye konuştu.