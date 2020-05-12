Korona sürecinde uzaktan eğitimle hafız oldular

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 öğrenci korona virüs sürecinde uzaktan eğitimle hafız oldu

Gemlik Müftülüğü'ne bağlı Hafızlık Yatılı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerden 4'ü uzaktan eğitim döneminde evlerinden hafızlıklarını dinletmeye devam etti. Öğrenciler bu süreçte hafızlıklarını tamamladı.

İlçe müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı bu süreçte canla başla mücadele eden hâfız hocalarına ve üstün gayret gösteren hafız öğrencilerine teşekkür ederek, öğrencilere hediye takdiminde bulundu.

Hangi şart altında olursa olsun hafızlık müessesesinin başarıyla devam edeceğini ifade eden Dr. Mehmet Reşat Şavlı, en yakın zamanda Kur'an kurslarına dönme temennisiyle hocaları ve Furkan Eker, Muhammed Ömer Ayaz, Zeynep Gökçegöz, Fadime Zehra Özata'dan oluşan öğrencileri kutladığını dile getirdi.