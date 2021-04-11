Korona tedavisi gören belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

Bursa'da korona virüs tedavisi gören Kestel Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Fatih Amil, hayatını kaybetti.

Kestel Belediyesi Cumhur İttifakı MHP'li meclis üyesi Fatih Amil (44), bir süre önce korona virüse yakalandı. Hastanede tedavisi süren Fatih Amil, bugün hayat mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Amil'in evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Amil'in cenazesi, yarın öğle namazının ardından Kestel Merkez Camii'nde kaldırılacak.