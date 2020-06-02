Korona virüs maskeli katil zanlısı kamerada

Bursa'da benzinlikte bir otomobilin içerisinde yaşanan cinayet saniye saniye kameralara yansıdı. Otomobilin arka koltuğunda oturan kişi tarafından vurulan sürücü yardım istemek için otomobilden fırlasa da kısa süre sonra benzinliğin ortasında yere yığıldı. Arka koltuktan inen yüzünde siyah renkte korona virüs sebebiyle takılan bez maske bulunan eli silahlı katil zanlısı otomobili alıp kaçarken saniye saniye görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Bursa-İzmir Otoyolu Dereçavuş Mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araçta bulunan iki kişi tartışmaya başladı. Aracın sürücü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Hayrullah Yılmaz otomobili kullandığı sırada yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla göğsünden vuruldu.

Yaralı şekilde bir benzinlik istasyonuna otomobili süren Hayrullah Yılmaz yardım istemek için otomobilden indiği sırada düşerek yere yığıldı. Bu sırada şüpheli silahla göğsünden vurduğu Yılmaz'ı olay yerinde bırakarak otomobili alıp kaçtı.

Benzinlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada Hayrullah Yılmaz'ın öldüğü anlaşıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Hayrullah Yılmaz'ın cesedinin otopsi Adli Tıp Morgu'na kaldırılacağı öğrenildi.

Cinayet anı ve maskeli katil zanlısı kamerada

Vurulduktan sonra otomobilini benzin istasyonuna süren Hayrullah Yılmaz'ın yardım istemek için otomobilden indiği anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde Hareket halindeki otomobilin benzin pompalarının yanında durduğu daha sonra otomobilin sürücü mahalinden Hayrullah Yılmaz'ın çıktığı elini havaya kaldırıp yardım istedikten bir müddet sonra yere yığıldığı görülüyor.

Öte yandan aynı kamera görüntülerinde olayın şüphelisi olan zanlı otomobilin arka koltuğundan elindeki silah ve poşetlerle inip şoför mahalline geçiyor. Yüzünde siyah renkte bir bez maskenin takılı olduğu katil zanlısı başındaki şapka ile yüzünü iyice gizleyip otomobili alarak kaçıyor.