Korona virüs salgını sürecinde diyabet hastalarına öneriler

Ali Nizamoğlu, diyabet hastalarının korona virüse yakalanma riskinin normal popülasyona benzer olduğunu, ancak hastalığın diyabet hastalarında daha ağır seyrettiğini söyledi.

Özellikle 65 yaş üstü, uzun yıllar diyabeti olan, kontrolsüz kan şekeri olan ve ek kronik hastalığı bulunanlarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda korona virüsün daha ağır seyrettiğini dile getiren Dr. Ali Nizamoğlu, diyabet hastalarını, sosyal izolasyon kurallarına uymaları konusunda uyardı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, "2003 Ciddi Akut Respiratuvar Sendrom'da (SARS), diyabet hastalarında ölüm, yoğun bakıma yatış, diyabet olmayanlara göre 3 kat daha sıktı. 2008 İnfluena A'da (H1N1) yoğun bakım ünitelerindeki hastaların yüzde 32,3'ü diyabetikti. 2014 Orta Doğu Solunum Sendromu'nda (MERS) diyabet, ciddi hastalık gelişimi için olası risk faktörü kabul edilmişti. Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) yayınladığı bir çalışmada herhangi bir kronik hastalığı olmayanlarda korona virüse bağlı ölüm oranı yüzde 0,9 iken, diyabet hastalarında oran yüzde 7,3'e çıkmaktadır'' dedi.

Bu dönemde diyabet hastalarının genel koruyucu önlemler dışında dikkat etmesi gereken önemli hususlar olduğunu belirten Nizamoğlu şu tavsiyelerde bulundu:

"Acil durumlar dışında sağlık kuruluşuna direk başvurudan kaçınılmalıdır. Evde kan şekeri daha sık ölçülmelidir. Kan şekerinin kontrol altında olması infeksiyon riskini azaltır. Kan şekeri düşüklüğüne karşı tedbirler alınmalıdır. Kan şekeriniz sürekli yüksek seyrederse, mümkünse evde idrarda keton testi yapılmalı ve öncelikle doktorunuza ya da eğitim hemşirenize telefon ile ulaşılıp danışılmalıdır. Sağlıklı ve dengeli beslenmeli, daha önce anlatılan bireysel beslenme önerilerine uyulmalıdır. Yeterli sıvı tüketilmelidir. Günde en az 2-2,5 litre su içmek toksinlerin vücuttan atılmasına, besinlerin hücrelerimize ulaşmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olur. Ev içi egzersiz yapılmalı ve adım sayısı günde 5000 üzerinde olacak şekilde arttırılmalıdır. Düzenli uyku ihmal edilmemelidir. Yetişkinlerin ortalama 7-9 saat uyuması gerekmektedir. İlaçlar düzenli alınmalı, evde yedek ilaç bulundurulmalıdır. Diyabet hastalarının grip ve zatürre aşıları mutlaka yapılmalıdır".