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Korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki çift el ele taburcu oldu

Bursa’da korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki evli çift, Kestel Devlet Hastanesi’ndeki 14 günlük tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde el ele taburcu oldu.

Bursa'da korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki evli çift, Kestel Devlet Hastanesi'ndeki 14 günlük tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde el ele taburcu oldu.


Bursa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) şüphesiyle Kestel Devlet Hastanesi'ne gelen yaşlı çiftin, yapılan testler sonucu pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlandı. 14 gün uygulanan tedavilerinin sonuç vermesi üzerine sağlıklarına kavuşan çift, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.


Yaşlı çiftin tedavisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kestel Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Dilek Çetiner Bahçetepe, çiftin 2 hafta önce öksürük ve halsizlik semptomları ile hastaneye başvurduğunu belirtti. Her ikisinin de kalp hastalıkları olmasına rağmen tedaviye olumlu yanıt verdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Bahçetepe, hastaların şifa ile taburcu edildiğini söyledi.


Taburcu olan hastalara gerekli önlemler anlatılarak, 14 gün ev izolasyonu önerildiğini belirten Uzm. Dr. Bahçetepe, ne olursa olsun tedbiri elden bırakmayarak, sosyal izolasyona önem gösterilmesi ve evde kalınması tavsiyesinde bulundu.

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