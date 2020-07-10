Korona virüse karşı ambulanslar dezenfekte ediliyor

Korona virüs tehdidini yok etme adına sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemleri arttırarak devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ait olan Hasta Nakil Ambulansları, ambulans hemşireleri tarafından bir sonraki hastaya hazırlanmak amacıyla temizlenerek dezenfekte ediliyor. Gerçekleştirilen hijyen çalışmasıyla, sağlık personellerinin ve Yıldırımlı vatandaşların virüse karşı korunması hedefleniyor.

‘Tedbirlere uyalım'

Korona virüs ile mücadele konusunda vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ettiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ”Virüsün etkilerini en aza indirmek için 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız tedbirler kapsamında hemşehrilerimizi virüslerden olabildiğince uzak tutmayı hedefliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı vatandaşlarımızın sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu noktalarda yaptığımız ilaçlama ve hijyen çalışmalarının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında, pazar alanlarında, ibadethanelerimizde ve hasta nakil ambulanslarımızda gece-gündüz demeden titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu virüsle mücadelenin merkezinde hijyen yer alıyor. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşehrilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum. Bütün hemşehrilerimizden yapılan uyarıları dikkate almalarını istiyorum. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyalım, Covid-19'a dur diyelim” diye konuştu.