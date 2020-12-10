Korona virüse karşı üstün mücadele

Gece gündüz teyakkuz halinde olan ekiplerin üstün mücadelesi vatandaşların takdirini topluyor.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ilçe genelinde toplu kullanım yerleri başta olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, her alanda üstün gayret gösteriyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla virüsün ilk görüldüğü 13 Mart'tan itibaren yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon yaparken diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişiyor.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi'nin 136 mahallesini kapı kapı gezen ekipler, koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında bugüne kadar 261 bin 059 talep kaydı oluştururken, gelen talepler doğrultusunda 905 bin 004 noktaya erzak, çorba ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda sosyal yardımda bulundu. Bunun yanı sıra ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarına da önem veren ekipler, 513 bin 500 resmi kurum, ibadethane, konteyner, cadde ve sokağın ilaçlamasını yaptı. Tedbiri elden bırakmayarak maske dağıtımına özen gösteren zabıta ekipleri ise bugüne kadar 38 bin 340 pazar ile işyerini denetledi. Ayrıca 19 bin 775 park ve bahçenin dezenfeksiyonunu yapan belediye ekipleri, can dostları da unutmayarak toplam 38 bin 315 sokak hayvanının tedavi, besleme çalışması ile haşere ilaçlamasını üstlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların sağlığı ve huzuru için ekiplerin bütün taleplere cevap verdiğini belirtti.