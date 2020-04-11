Korona virüsten taburcu oldu yazdığı mektup herkesi duygulandırdı

Korona virüse yakalanıp Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 7 hasta daha taburcu edildi. Hastanede tedavi gören bir kişinin bıraktığı mektup ise duygulandırdı. O mektubu sosyal medya hesabında paylaşan İnegöl Devlet Hastanesi Yöneticisi Hayrettin Göçmen, şunları yazdı: ""Yoğun duygular yaşadığımız bu günlerde, daha çok güzellikler paylaşacağımıza dair sizlere söz vermiştik. İşte korona virüs savaş tarihine not düşülecek bir ayrıntı. Dün iyileşerek taburcu ettiğimiz 7 hastamızdan birinin odasında bulduğumuz, bizlere yazmış olduğu mektup. Kendi canlarını ikinci plana atıp hastalarımıza şifa dağıtmaya çalışan sağlık neferlerine yazılmış bir mektup. Fazla yoruma gerek yok. Kelimeler duyguları net bir şekilde ifade ediyor. Tüm yorgunluk ve ümitsizlik duygularımızı paramparça eden, bizleri daha güçlü ve daha ümitkar kılan duygular. Vatandaş ve sağlıkçı iş birliği ile, el ele ve gönül gönüle biz bu savaşı mutlaka kazanacağız. Yeter ki siz mutlaka ama mutlaka evde kalın. Hastamıza ve tüm hastalarımıza çok teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin."

Korona virüsünü yenen hasta ise mektupta şunları yazdı; "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum, ilginiz alakanız için minnettarım. Allah'ım sizi korusun, sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun, sizler melek gibisiniz, hakkınızı helal edin"