Korona virüsü İnegöl'e yaradı

Uğurdağ, Çin'de yaşanan korona virüs salgınının İnegöl'ün ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Başkan Yavuz Uğurdağ, düzenlediği basın toplantısında, "Çin'de baş gösteren korona virüsü bir çok ülkeye yayılmış vaziyette. Allah'a çok şükür bizim ülkemizde şu ana kadar böyle bir tehlike görülmedi. Rabbimden temennim de hiç bir şeklide ülkemizde görülmesin.i Tabi Çin dünya ekonomisi açısından, dünyada üretim açısından önemli bir ülke ve dünyaya yön veren bir ülke. Özellikle tekstil sektörü ve mobilya sektöründe de çok ciddi ihracat yapan bir ülke. Bizi de direkt ilgilendiren bir mesele. Korona virüsü ile alakalı Çin karantina olmuş vaziyette. Bunun bize müspet yönde yansımları muhakkak olacaktır ve olmaya da başladı. Biz özellikte bu noktadan sonra mobilya sektörü olmak üzere birçok ülkedeki firmalarla irtibata geçmiş vaziyetteyiz. Bizim yakın zamanda 6 Nisan'da önemli bir fuarımız var, bu fuar ile alakalı 3 aydır çalışmalarımızı başlattık. İç piyasa fuarı olmasına rağmen, yapmış olduğumuz çalışmalarla 2 yıllık ihracat odaklı bir fuar olması seviyesine ulaştırdık. Mobilya sektörü başta olmak üzere korona virüsü ile alakalı bütün gelişmeleri biz pozitif yönde lehimize çevirmek zorundayız, bu tür adımları atıyoruz. Bazen dedikodular oluyor, telefonlar geliyor, fuarımız iptal olmuş değil. 6 Nisan tarihinde Allah izin verirse fuarımızı açacağız. Özellikle yurt dışına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, daha önce dahil ettiğimiz müşteriler, firmalar haricinde, dünyanın bir çok ülkesinden firmayı da şehrimize davet ediyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Irak sınır kapısı kapandı, ama sevkıyat devam ediyor

Irak sınır kapısının kapanmasıyla ilgili de konuşan Uğurdağ, "Irak bizim en çok ihracat yaptığımız ülke, geçen hafta cumartesi günü Irak'la ilgili bir gelişme yaşandı. Biz cumartesiden beri yetkililerle irtibat halindeyiz. Çok sıkıntı yaşamayacağımız kanaatindeyiz. Çünkü düzenlemeler daha devam ediyor. Girişler çıkışlar tır bazında gerçekleşmeyecek. anlaşılır bir şeklide söyleyeyim, dorselerin değişmesiyle birlikte ürün sevkıyatı devam edecek. Tabii biraz süreç zorlu olacak ve uzayacak, bu bir gerçek. Ürün sevkıyatı şu an itibari ile devam ediyor. İnşallah bir hafta 10 gün zarfında gerekli tedbirler alınacak. Eski haline döndürülmeye çalışılıyor. Ama şu an itibari ile sevkıyatlar durmuş değil, devam ediyor" dedi.