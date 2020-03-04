Korona virüsü korkusu Avrupalıları güvenilir Türk gıdalarına yöneltti

İlk defa Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Uzak Doğu pazarından vazgeçen Avrupalı firmalar rotayı Türkiye'ye kırdı.

Korona (corona) virüsü korkusuyla gıda stoğuna yönelen Avrupalılar, bulundukları yerlerdeki marketlerin raflarını boşaltırken, en çok tercih ettikleri ürün grubu ise Türk gıdaları oldu. Yaptığı ihracat hamleleriyle Avrupa pazarının öncüleri arasında yerini alan Türkiye'nin en büyük reçel, turşu, konserve ve dondurulmuş gıda üreticilerinden Penguen Gıda, yüzde yüz katkısız ve koruyucusuz ürün yelpazesiyle Avrupalıların sofralarını süslemeye devam ediyor. Kornişon turşu, közlenmiş biber, közlenmiş patlıcan, reçel, süt mısır, bezelye, garnitür ve Balkan sosu lütenitsa gibi ürün gruplarıyla Avrupalı tüketicilerin damak tadına hitap eden Penguen Gıda, gelen taleplerle Avrupa'daki marketlerin raflarını doldurmaya devam edecek.

"Sektör 2020'de ihracatta altın çağını yaşayabilir"

İlk defa Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Uzak Doğu pazarından gıda ürünü temin eden ithalatçıların tüm siparişlerini dondurduğunu, hatta siparişlerini iptal ettiğini belirten Penguen Gıda CEO'su Aykan Sözüçetin, “Koronavirüs sebebiyle bulundukları yerlerdeki marketlerin raflarını boşaltmaya başlayan Avrupalı tüketiciler, hijyen ve sağlık açısından dondurulmuş Türk malı gıda ve konserveleri tercih ediyor. Uzak Doğu piyasasındaki talebin azalması ve rakiplerimizin rekabet şansını kaybetmesi gıda sektörüne ihracat noktasında patlama yaşatacak. Şimdiden çalıştığımız Avrupalı tedarikçi firmalar gıdada yıllık taleplerini öne çekti. Uzak Doğu'da başlayan yaşanmasını istemediğimiz bu gelişme gıda sektöründe Türkiye için bir şans oldu. Biz de taleplere yetişebilmek için fabrikamızda 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Sektörümüz ihracatta bu yıl altın çağını yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

Sözüçetin, “Çin'den başlayıp birçok ülkeyi olumsuz etkileyen koronavirüs sebebiyle Avrupalı tedarikçi firmalar gıdada mevcut yüklemelerini öne çekti. 2020'de ciromuzun geçen yıla göre en az yüzde 30 artmasını bekliyoruz” dedi.