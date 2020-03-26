Korona virüsüne karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Doruk Sağlık Grubu'nda görev yapan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Fatma Nur Çalışır, bazı durumlarda hastalık kapmayı önleyemesek de, beslenmemize dikkat ederek birçok hastalığın seyrini değiştirebileceğimizi dile getirdi. Diyetisyen Çalışır, “Bağışıklığımızı güçlendirmek bizim elimizde” dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenme tavsiyelerinde bulunan Diyetisyen Çalışır, “Sağlıklı bir vücut için olmazsa olmazımız sudur. Kişiden kişiye değişse de, günlük ortalama 2,5 - 3 litre su tüketimi vücut dengesi için oldukça önemlidir. Suyun yanı sıra, antioksidan içeriği yüksek gıdaları da bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için mutlaka tüketmeliyiz. Bu gıdaların başında böğürtlen, kuru üzüm, pancar, kapya biber, keçiboynuzu gibi kırmızı-siyah meyve sebzeler ve ıspanak, tere, roka, yeşil elma, brokoli gibi koyu-yeşil yapraklı meyve sebzeler gelmektedir” diye konuştu.

Beslenmede kaliteli protein kaynaklarının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Çalışır, yumurta, balık ve kırmızı etin de düzenli aralıklarla tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Diyetisyen Çalışır, “Soğan ve sarımsak günlük olarak bol miktarda tercih edilmelidir. Zencefil, zerdeçal, karabiber ve pul biberin yemeklerde kullanımı artırılmalıdır. Öğünlerde düzenli olarak probiyotik içerikli turşu, tarhana veya yoğurt gibi besinlere yer verilmelidir. C vitaminin en kaliteli kaynakları olan portakal, limon, greyfurt, mandalina, kivi, maydanoz günlük olarak vücuda alınmalıdır. Yeşil çay, adaçayı antioksidan içeriği düşünülerek günde ikişer kupayı geçmeyecek şekilde tüketilmelidir. Ancak yeşil çay ve adaçayı gebeler, emziren anneler, tansiyon ve böbrek hastaları içmemelidir” dedi.