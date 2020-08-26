Koronadan hayatını kaybeden gazi toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüsten hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Covid 19 hastalığı sebebiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için uzun süre acil serviste bekledi. Yapılan teşebbüsler neticesinde ailesi tarafından özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yer bulundu. 4 gündür burada tedavi altında olan Necmeddin Sürer sabaha karşı hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Kavaklaraltı mezarlığında kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi. Gazinin cenazesine yakınları ve arkadaşları katılırken, İnegöl protokolünden kimsenin katılmaması dikkat çekti.