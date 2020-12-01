İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronadan ölen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinin muhtarı Raşit Alan son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinin muhtarı Raşit Alan son yolculuğuna uğurlandı.


Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Vak'alar her gün artarak devam ederke,n buna yakalananlardan bazıları hayatlarını kaybediyor. Bunlardan bir ide Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Raşit Alan. Alan geçtiğimiz günlerde yaptığı test sonucu koronaya yakalandığını öğrendi. Bunun üzerine durumu ağırlaşan muhtar İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Reşit Alan koronaya yenik düştü. Ölüm haberi hem ailesini hem de sevenlerini yasa boğdu. Hayatını kaybeden Muhtar Raşit Alan öğle namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak cenaze namazı kılındı. Raşit Alan Mahmudiye Mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.