İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronavirüsün etkisini azaltması için sıcak havalar beklenirken Uludağ'a kar yağdı

Bazı bilim adamlarının havalar ısındığında koronavirüsün etkisini azaltacağını açıklamasının ardından vatandaşlar havaların ısınmasını beklerken, Uludağ’a mart ayının sonunda kar yağdı.

Bazı bilim adamlarının havalar ısındığında koronavirüsün etkisini azaltacağını açıklamasının ardından vatandaşlar havaların ısınmasını beklerken, Uludağ'a mart ayının sonunda kar yağdı. Koronavirüs sebebiyle sezonu erken kapatan Uludağ'da kar kalınlığı 32 santimetreyi buldu.


Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün havalar ısındığı zaman etkisini azaltması beklenirken, mart ayının sonunda kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı. Araçların üstleri karla kaplanırken, Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı.


Milli Parklar gişeleri kapalı


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle hafta sonları sahil kenarları, park ve mesire alanları kapatıldı. Mart ayının son günlerinde kar yağan Uludağ'da Milli Parklar gişelerinin de kapandığı görüldü. Gişelerde bekleyen ekipler mart ayında kar yağan Uludağ'a çıkmak için gişelere gelen vatandaşları geri gönderdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.