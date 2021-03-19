Koronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı

Bursa'da ayakta taşıdığı yolcuları açık olan kapısından dışarı taşar vaziyette seyreden minibüsü zabıta ekipleri affetmedi. Minibüsten 28 kişi çıkınca ekipler de şaşırdı.

Görüntülerin duyarlı bir vatandaş tarafından kaydedilmesinin ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kurallara uymayan minibüsü durağında bulup 854 lira para cezası kesti.

Bursa'da Santral Garaj - Cumalıkızık arası yolcu taşıyan 16 M plakalı hatlı minibüsün sürücüsü korona virüs pandemisine rağmen kurallara uymayıp minibüsüne normal kapasitesinin yaklaşık iki katı yolcu aldı. Minibüsün içerisinde ayakta bile kendilerine yer bulamayan 3 yolcu minibüsün açık olan kapısından dışarıya taştı. Sadece tek elleriyle tutunup vücutları minibüsün dışarısında mecburi yolculuk yapan yolcular da kurallara uymadı. Sürücü yolcuların canını hiçe sayıp bir süre bu şekilde devam etti. O anlar minibüsü takip eden bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin zabıtaya ulaşmasının ardından ekipler harekete geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 16 M plakalı minibüsü Cumalıkızık Minibüs durağında park edilmiş halde buldu. Ekipler sürücüye 'Trafiği tehlikeye sokmak ve haddinden fazla yolcu taşımak' suçlarından 854 lira para cezası kesti.

Bursa'da zabıtanın yanısıra polis ekipleri de hemen hemen her gün şehrin önemli noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini yürütüyor.