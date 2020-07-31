İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronayı hiçe saydılar hafif ticari araçla 8 kişi gezdiler

Bursa’da en fazla 5 kişilik kapasiteye sahip olan hafif ticari aracın bagaj kısmına kadar insan olduğu görüntülendi.

Bursa'da en fazla 5 kişilik kapasiteye sahip olan hafif ticari aracın bagaj kısmına kadar insan olduğu görüntülendi. Korona virüs tedbirlerini alt üst eden görüntüler ‘yok artık' dedirtti.


Olay, Bursa-İzmir karayolunda yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyreden ve içerisinde bagaj kısmına kadar oturan yolcuların bulunduğu hafif ticari araç ‘yok artık' dedirtti.


Kamyonet sürücüsü korona virüse aldırış yoluna devam ederken 8 kişi ile birlikte bu yolculuk yaklaşık 50 kilometre sürdü. Tüm bu yaşananlar başka bir otomobilden ise an be an kayıt edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.