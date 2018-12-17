Kortta sıra miniklerin

Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel olarak düzenlediği 9 Yaş Osmangazi Kış Kupası tenis turnuvası başladı.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen 9 Yaş Osmangazi Kış Kupası, 17 kulüpten 70'i kız, 65'i ise erkek olmak üzere toplam 96 sporcunun katılımıyla başladı. Her grupta 4 sporcunun yer aldığı grup eleme karşılaşmaları ile start alan turnuvada grubunda ilk iki sırayı alan sporcular bir üst tura çıkarak eleme karşılaşmaları oynamaya hak kazanacak.

Tek maç ve üç set üzerinden yapılacak eleme karşılaşmaları sonunda son 16'ya kalan minik tenisçiler 22-23 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan yarı final ve final müsâbakalarında mücadele edecek. Turnuvanın sonunda kızlarda ve erkeklerde ilk 4'e giren sporcular kupa ve madalyalarını 23 Aralıkta düzenlenecek olan törenle alacak.