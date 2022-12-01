Kosova'dan Nilüfer'e kardeş ziyareti

Kosova Peja Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani ve beraberindeki heyet, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek, kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer'i n kardeş kenti olan Kosova-Peja Belediyesi heyetini kabul etti. Peja İl Milli Eğitim Müdürü Naser Gega ve okul müdürlerinin de yer aldığı ziyarette, kardeş kent ilişkileri ele alındı. Peja Belediye Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani Bursa'daki kardeş okulları da ziyaret ederek ortak projeler üretmek istediklerini belirterek, “Bursa'yı çok seviyoruz. Burada hem Nilüfer Belediyesi hem de bazı okullar ile kardeşlik ilişkileri yürütüyoruz. Pandemi sebebiyle uzun zamandır bir araya gelemedik. Bu tür ziyaretler çalışmalarımıza güç katacaktır. Sizleri de Kosova'ya bekliyoruz. Nilüfer Belediyesi ile işbirliği içerisinde olmak bizi mutlu edecek ve çalışmalarımıza ışık tutacaktır” diye konuştu.

Kardeş kent Peja'dan gelen konuklarla bir arada olmaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem de kardeşlik bağlarına dikkat çekti. 2010 yılından buyana Peja ile güzel ilişkiler içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Erdem, “ Sizleri burada görmek mutluluk verici. Okullarla ilişki kurmanız da güzel bir düşünce. Öğrencilerimiz adına olumlu projeler olacağına inanıyorum. Bizler 2010 yılından bu yana kardeş kurumlarız. Ortak yapacağımız projeler kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecektir. Kosova'ya Nilüfer'den selamlar gönderiyoruz” dedi.

Başkan Turgay Erdem ziyaret sonunda konuklarına günün anısına çeşitli hediyeler verdi.