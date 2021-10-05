Kosovalı öğrencilerden Avrupa'nın en büyük kitabevine ziyaret

Otomasyona dayalı operasyon alanını da yerinde inceleyen öğrenciler, BKM Kitap'ın e-ticaret süreçleriyle ilgili bilgiler alarak çalışanlarla beraber kitap süreç yönetimini birebir öğrenmiş oldular. Kosova / Priştina ili UBT Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Mensur Morina ve beraberindeki 20 kişilik seçilmiş başarılı öğrencilerin bulunduğu ekibe Balkan İşbirliği Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu refakat etti. Kosovalı öğrenciler mağaza içerisinde bulunan öğrenci çalışma alanına olan hayranlıklarını dile getirdiler. Grubun temsilcisi ve tercümanı Mensur Morina, “BKM Kitap'a misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ülkeye ve millete kazandırmış oldukları bu değerli alandan ve büyük istihdam sağlamalarından dolayı da Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali'yi tebrik ediyoruz. Kosova'ya da bir gün BKM Kitap'ın gelmesini ümit ediyoruz” dedi.