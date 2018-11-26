Kötü gülüşler tarih oluyor

Dr. Nurhan Altay, digital gülüş tasarımı gülüşündeki mevcut problemin çeşitli bilgisayar programları aracılığı ile ortadan kaldırdığını söyledi.

Digital gülüş tasarımın dişlere herhangi bir işlem yapılmadan yeni gülüşün görülebilme imkanı sağladığını belirten Uzm. Dr. Nurhan Altay, bu işlemi yaptırmaya karar verdiğinde çeşitli açılardan profil ve ağız içi fotoğrafların alındığını söyledi. Altay, "Bu fotoğraflar bilgisayara aktarılır ve 'özel programlar' aracılığı ile dişlerdeki estetik problemler ortadan kaldırılır. Elde edilen gülüş doktor ve hasta onayını aldıktan sonra 2. randevunuzda özel yazıcılar yardımıyla 3 boyutlu modele dönüştürülür. Bu model ölçüler yardımıyla ağız içine transfer edilir ve size 3 boyutlu olarak yeni gülüşünüzü inceleme imkanı sağlar" diye konuştu.

2. onay aldıktan sonra artık ağız içi hazırlık aşamasına geçildiğini belirten Altay, "Ağız içi hazırlık aşamasını takiben ölçünüz alınır ve laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda 3-4 gün içinde size özel restorasyonlarımız hazırlanır. 3. randevunuzda ise hazırlanan restorasyonlar yaklaşık 30/40 dakika içine özel yapıştırıcılar ile dişlerinize yapıştırılır ve işlem bitirilir" şeklinde konuştu.