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Kovalamaca sonucu motosikletini geri aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, çalınan motorunun cadde üzerinde seyir halinde olduğunu gören sahibi, yaşanan kovalamacanın ardından motosikletini teslim aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalınan motorunun cadde üzerinde seyir halinde olduğunu gören sahibi, yaşanan kovalamacanın ardından motosikletini teslim aldı. Motosikleti çalan şahıs kaçarak kayıplara karıştı.


Husam Hac Husein'e ait 16 MA 134 plakalı motosiklet otogar mevkiinde çalındı. İş yerine giderken motosikletini gören Husam Hac Husein, arkadaşından aldığı farklı bir motosiklet ile kendi motosikletini takip etmeye başladı. Hırsızın durmamasının ardından kovalamaca Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde son buldu. İsminin Serkan Ö. olduğu tespit edilen hırsız, motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerie yapılan incelemelerin ardından Serkan Ö.'nün yakalanması için çalışmalara başladı.

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