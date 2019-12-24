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Köy evine bohçayla girip paraları çalarak çıktılar

Bursa’da tekstil ürünleri satmak için girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı.

Bursa'da tekstil ürünleri satmak için girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı.


Büyükorhan ilçesine bağlı Durhasan köyünde ikamet eden 70 yaşındaki A.B. ve 80 yaşındaki H.Y. isimli vatandaşlar, evlerine bohçacı olarak giren 3 kadının 1000 liralarını çaldığını iddia ederek İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların kimliklerini belirlerken, 3 kadın yol kontrolü yapan ekiplerin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli kadınlar Y.I. (42), K.I. (42), N.D. (55) adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin daha önceden hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden sabıkaları olduğu öğrenildi.

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