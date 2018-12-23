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Köy kültürü ‘Harman Yeri'nde can buldu

Bursa’da somut olmayan kültürel mirasın korunarak geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen ’Harman Yeri’ başlıklı kültür gecesi, kentin yüzlerce yıllık tarihine ışık tuttu.

Bursa'da somut olmayan kültürel mirasın korunarak geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen 'Harman Yeri' başlıklı kültür gecesi, kentin yüzlerce yıllık tarihine ışık tuttu.


Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik, kentin kültürel kimliğini tüm yönleriyle gözler önüne serdi. Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program, Bursa'nın geleneksel köy kültürünü insanların hayatlarından örneklerle sahneye taşıdı. Doğumdan ölüme kadar tüm hayati konuların işlendiği etkinliğin içeriği, aralarında gönüllülerin de bulunduğu bir ekip tarafından onlarca köy gezilerek derlendi.


Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) canlandırmalarla sahneye taşınan Harman Yeri, gelin alma törenlerinden çocuk oyunlarına kadar yöresel tüm detayları orijinal haliyle vatandaşlarla buluşturdu. Kentin folklorik özelliklerinin sunulması açısından önem taşıyan programda, köylerde tespit edilen ve yeniden düzenlenerek seslendirilen türkü ve ninniler de katılımcılara sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğu'nun yorumladığı halk dansları da izleyenlerden alkış topladı. Renkli görüntülere sahne olan programı Delice, Yağcılar, Dağdibi, Kocakavacık, Kıranışıklar, Kemaliye, Ağaçhisar, Dağgüney, Küçükorhan, Merkez Akalan, İshaklar ve Çatalsöğüt köy sakinleri izledi.

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