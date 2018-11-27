Köy lezzetleri geleceğe taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın yemek ve mutfak kültürünü gençlerle buluşturuyor.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ‘Yemek kültürdür, sunmak sanattır' isimli projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik projeleri destekleme programına dâhil edildi. 15 Ekim'de başlayan proje ile Bursa'nın unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ve mahalî damak tatlarının gün yüzüne çıkarılarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından da destekleniyor. Projenin esin kaynağını ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan “Ekimden hasada, hasattan sofraya yemek ve mutfak kültürü” adlı kitap oluşturdu.

Osmangazi Gençlik Merkezi'nin de paydaşı olduğu proje kapsamında Bursa'nın ilçelerinde ve köylerinde yaşatılan yöresel yemekler, köylü kadınların tarifi ile öğrencilere anlatıldı. Proje kapsamında öğrenciler ayrıca Osmanlı-Türk yemek kültürüne dair bilgi sahibi oluyor.

Gönül köprüleri kuruldu

Bursa'nın 7 köyündeki damak tatlarının ve yöresel yemeklerin öğrenciler tarafından yerinde incelendiği uygulamalı projenin son durağı Keles ilçesinin Belenören köyü oldu. Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez , “Kültürel değerlerimize sahip çıkmak adına Bursa'nın köylerinde unutulmaya yüz tutmuş 10 yemeğinin yapılışını ve tarifini öğrencilerin yerinde görerek ve deneyimleyerek öğrenmelerini sağlıyor daha sonra bu yemekleri aileleri ve arkadaşları için pişirmeleri konusunda destek oluyoruz. Olağanüstü damak zevklerinden oluşan kültürümüzün bir parçası yemeklerimizi gelecek nesillere aktarmakla kalmıyor, hizmet alanında öğrenim gören öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Medine Çakmak ise “Okul öğrencilerimizin ‘yemek kültürdür, sunmak sanattır' projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik projeleri destekleme programına alınması bizleri çok mutlu etti. Proje kapsamındaki hedefimiz Bursa'mızın değişik bölgelerindeki unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkarıp gelecek nesillere aktarmak” ifadelerini kullandı.

Belenören'deki gezinin sonunda köylü kadınlar tarafından tarifi verilen ve pişirilen yemeklerin tadına bakan öğrenciler, Menteşeli Cengiz'in türküleri ile gönüllerince eğlendi.