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Köyde çıkan yangında evin deposu küle döndü

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında evin deposu kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında evin deposu kullanılamaz hale geldi.


Yangın, öğle saatinde Danacılar Köyünde meydana geldi. Osman Kalın'a (92) ait evin deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu ahşap evin deposu kül oldu.


Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.


Yangına müdahale ederken yaralanan ev sahibi Osman Kalın Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili jandarma ekipleri de soruşturma başlattı.

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