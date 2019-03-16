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Köylerde metruk binalar tek tek yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Seçköy Mahallesi’nde metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Seçköy Mahallesi'nde metruk binayı yıktı.


Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Seçköy Mahallesi 5. Poyraz Sokak'ta bulunan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi. Mahalle sakinleri, özellikle çocukları için tehlike arz eden binanın yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan şikayetler geldiğini belirterek, “İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor. Metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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