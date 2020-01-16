Köylerde sağlık taraması başladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde köylerde sağlık taraması yapılıyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, uzman doktor rehberliğinde Gemlik'in köylerinde sağlık taraması yapıyor. Gemlik Belediyesi'nin desteği ile gerçekleşen taramada bilhassa belirli yaşın üzerindekilerde çeşitli kontroller gerçekleştiriliyor. Doktorlar ve genç doktor adayları, Haydariye, Adliye, Muratoba, Feyziye, Şükriye, Hamidiye, Katırlı, Güvenli, Yeniköy, Cihatlı ve Şahinyurdu köylerinde gerçekleştirdikleri sağlık taramalarında şeker ve tansiyon ölçümü, genel muayene ve psikolojik anket yaptı. Ekibe Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri, Muhtarlıklar, Kültür İşleri müdürlükleri de katıldı. Belediye ayrıca ulaşım ve organizasyon konusunda destek sağladı. Taramaya katılan tüm Gemlikliler ile tek tek ilgilenen Cerrahpaşa Tıp öğrencileri, elde ettikleri tek tek inceleyerek verileri doktorlar ile değerlendirdiler.

Sağlık taramalarının farklı köylerde devam edeceğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, özellikle belirli yaşın üzerindeki nüfusta basit kontrollerin oldukça önemli olduğunu söyledi. Genç tıpçılara çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Sertaslan, “Pek çok köyümüzde devam eden taramalarda hemşerilerimizin bazı ölçümleri ve genel sağlık durumları ile ilgili muayeneler gerçekleşiyor. Muhtarlarımız bu çalışma için köyleri organize ederken belediye ekiplerimiz de çeşitli şekillerde doktor ve öğrencilere destek oldular. Köylerimizde yaşayanlarda şimdiye dek önemli bir sağlık meselesi ile karşılaşmadık. Bazı ufak problemlerin de ilâç ve düzenli kontroller ile düzeleceğini gördük. Çeşitli nedenlerle sağlık konularını ihmâl eden hemşerilerimizden bu konuda daha hassas olmalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.