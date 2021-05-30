Köylerine mermer ocağı yapılmasını istemiyorlar

Bursa'da doğa harikası köylerine mermer ocağı yapılacağını duyan köylüler bu duruma tepki gösterdi.

Keles ilçesi Sorgun köyü doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Muhteşem doğasıyla ön plana çıkan köyde kaliteli kirazlar yetişiyor. Geçimi hayvancılık ve meyvecilik olan köyde bir maden firmasının mermer ocağı açmak için girişimde bulunmasına köylüler tepki gösterdi. Açılacak mermer ocağıyla birlikte köylerinin doğal güzelliğinin yok olacağını ve sularının kirleneceğini söyleyen köylüler mermer ocağına tepki gösterdi.