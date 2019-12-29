Köylü kadınlar ekmek yapıp satarak cami yaptırıyor

Bursa'da köylerine yaptırılan caminin maddi yetersizlikten dolayı yarım kalması üzerine köylü kadınlar ekmek yapıp satarak camiyi tamamlamaya çalışıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Başköy'de 4 ay önce yapımına başlanan caminin kaba inşaatı bitti. Köylülerin topladığı para bitince cami inşaatı yarım kaldı. Köylerindeki caminin yarım kaldığını gören köyün kadınları kolları sıvayarak köy fırınında ekmek yapmaya başladı. Siparişe göre köy fırınında haftada iki gün ekmek yapan kadınlar bu ekmekleri satılmak üzere Bursa şehir merkezine gönderiyor. Cami yapımı için yapılan ekmekler farklı noktalarda tanesi 10 liradan satılıyor. Haftada ekmekten 2 bin lira kazanan kadınlar bu paranın tamamını camiye bağışlıyor. Yapılan ekmeklerin ununu ise hayırseverler alıyor. Köylü kadınların yaptığı ekmeklere ne kadar çok müşteri çıkarsa köyün camii o kadar kısa sürede bitmiş olacak.

Köylerinde yapılan caminin kısa sürede bitmesi için ekmek yapmaya karar verdiklerini ifade eden Başköy kadınları, "Köyümüzde 4 ay önce yeni cami inşaatımız başladı. Cami bitmeyince biz de nasıl katkı sunarız diye düşünürken aklımıza ekmek yapıp satmak fikri geldi. Muhtarımıza danıştık o da destek verdi. Ekmeklerin unlarını hayırseverler alıyor, biz de köyün fırınında köyün kadınları olarak ekmek pişiriyoruz. Bu ekmekler Bursa'da satılıyor. Daha çok talep olursa daha çok satıp camiyi kısa sürede bitiririz" dedi.

Eski camilerinin cemaate yetmediği için yeni cami yaptırmaya karar verdiklerini belirten Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Köyümüze yeni cami yapmak için 4 ay önce inşaat başladık. Buraya kadar getirdik. Cami yapımında maddî sıkıntılar çekiyoruz. Hayırseverlerin yardımını bekliyoruz. Camiyi kısa sürede bitirmek için köyde herkes gayretli. Köyümüzün kadınları ise toplanıp haftada iki gün ekmek yapıyor. Yaptıkları bu ekmekler Bursa'da satılıyor. Paraları ise cami yapımına veriliyor. Ne kadar çok ekmek siparişi alırsak camiyi o kadar kısa sürede bitiririz, şu an haftada iki gün ekmek yapıp satıyoruz. Özel sipariş olursa yapıp teslim ediyoruz. Haftada 2 bin liralık ekmek satmaktayız. Ekmeklerin tanesi 10 liradan satılıyor. Camimiz için yardım etmek isteyen hayırseverlerin yardımı bekliyoruz" şeklinde konuştu.