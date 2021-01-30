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Köylüler dağlara yem ve ot bıraktı

Bursa’da köylüler dağdaki hayvanlar aç kalmasın diye ormana yem ve ot bıraktı.

Bursa'da köylüler dağdaki hayvanlar aç kalmasın diye ormana yem ve ot bıraktı.


Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük ve Tahtakavaklı köylüleri, kardan dolayı yiyecek bulamayıp aç kalan doğadaki hayvanları düşünerek Milliparklar yetkileriyle birlikte köylerinden getirdikleri yem ve kuru otları ormanlara bıraktı. Köylüler 150 kilo yem ve 5 balya yemi ilçenin dağlarındaki çeşitli yerlere bıraktı.


Karda dağda yaşayan hayvanların yem bulmakta zorluk çektiğini ifade eden Sünlük köyü Muhtarı Ersin Uslu, "Biz köylüler olarak dağdaki havyaların bu kış şartlarında yiyecek bulamayacağını düşünerek Milliparklar yetkilileriyle birlikte dağlara yem ve ot bıraktık" dedi.

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